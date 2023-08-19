Сили оборони просуваються біля окупованого Токмака на Запоріжжі, - ЗМІ
Українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони
Про це пише CBS News із посиланням на заяви американських чиновників.
Американський чиновник повідомив у четвер в інтерв'ю CBS News, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.
Як зазначає видання, відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу.
- 19 серпня розвідка Британії заявила, що протягом останнього тижня більша частина лінії фронту залишалася нерухомою. Проте Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.
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