Сили оборони просуваються біля окупованого Токмака на Запоріжжі, - ЗМІ

Про це пише CBS News із посиланням на заяви американських чиновників.

Американський чиновник повідомив у четвер в інтерв'ю CBS News, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

Як зазначає видання, відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу.