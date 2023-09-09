Військовий аналітик Гетьман пояснив, чому звільнення Токмака стане переломом у війні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чому нам важливий Токмак? До цього міста залишилося приблизно 20 км. Токмак і далі на схід до Волновахи – це залізниця, яка армійською мовою є рокадною дорогою, і нею підживлюється все кримське та херсонське угруповання противника. Ворог ще має одну дорогу для постачання через Кримський міст, але він теж не безсмертний, як кажуть. Коли ми пройдемо 20 км до Токмака і переріжемо цю логістичну артерію, то російські війська зможуть постачати все необхідне тільки автомобільним транспортом. Тобто постачання залізницею припиниться. А вороже підживлення, особливо угруповання у Криму, залишиться без необхідного постачання для війни", - пояснив військовий аналітик.

Олексій Гетьман зазначив, що у кожному підрозділі армії РФ є певні резерви, але їх вистачить для ведення бойових дій у будь-якій інтенсивності максимум на три місяці. Бо підвозити автомобільним шляхом необхідну кількість постачання росіяни будуть нездатні.

"Якщо дивитися на фортифікаційні споруди, які там проходять, то вони побудовані як раз паралельно цій залізниці. Окупанти намагаються захистити залізницю, бо це єдиний шлях постачання. Тому вони й напали на південь, аби захопити цей коридор. Якщо ми його переріжемо, то кримське угруповання капітулює максимум через три місяці, бо там російським військам не буде чим воювати. Вони залишаться без постачання всього, тому ними й побудована навколо Токмака кругова оборона. Звільнення Токмака я б порівняв не тільки з остаточно виконаною задачею по нашій літній наступальній операції, а це перелом у війні. А в цілому - навіть наша перевага у війні. І нам до переваги у війні залишилося 20 км до Токмака", - підкреслив Гетьман.