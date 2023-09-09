Передислокація РФ: британська розвідка оцінила ситуацію біля Роботиного

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські захисники просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від селища Роботине Запорізької області. Українські десантовані піхотні сили продовжують поступове тактичне просування до російських позицій.

Крім цього, за словами розвідки, ЗСУ продовжують успішно наступати на південь від Бахмуту, поступово просуваючись біля Кліщіївки та Авдіївки.

"Дуже ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити розбиті підрозділи навколо Роботиного", - вважають в розвідці.

На їх думку, передислокації РФ, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити наступальні операції на інших ділянках лінії фронту. Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.