Окупанти у Токмаку почали вивозити сім'ї, закривають навчальні заклади і магазини, - мер Мелітополя Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку", - написав він у телеграм.

За його словами, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", а декілька днів тому російські офіцери почали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.

Крім того, російські окупанти перейшли й до закладів освіти - вивозять школи, училище, технікум.

До того ж увечері 3 жовтня у Токмаці оголосили про закриття так званої адмінустанови, магазинів та ринку.

"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - підсумував мер Мелітополя.

17 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.

Наступного дня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ. Там окупанти почали евакуацію російських спецслужб.

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