Окупанти у Токмаку почали вивозити сім'ї, закривають навчальні заклади і магазини, - мер Мелітополя Федоров
Росіяни у тимчасово окупованому Токмаку готуються до важкої осені - вже евакуйовують свої сім’ї й вивозять навчальні заклади. Зокрема у середу, 4 жовтня, у місті закрили усі магазини, ринки та "адмінустанови"
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку", - написав він у телеграм.
За його словами, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", а декілька днів тому російські офіцери почали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.
Крім того, російські окупанти перейшли й до закладів освіти - вивозять школи, училище, технікум.
До того ж увечері 3 жовтня у Токмаці оголосили про закриття так званої адмінустанови, магазинів та ринку.
"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - підсумував мер Мелітополя.
- 17 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.
- Наступного дня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ. Там окупанти почали евакуацію російських спецслужб.
.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.17
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе