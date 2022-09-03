Ворог намагається відрізати Північ Харківщини, але ЗСУ відбивають атаки, - командир взводу ТрО ЗСУ Васильчук
Командир взводу ТрО ЗСУ Вадим Васильчук розповів, що ЗСУ відбивають ранкові, вечірні, денні та нічні ворожі атаки на Харківщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найгарячіший район - це Північ Харківщини. Ворог постійно намагається відрізати Харків й Харківщину від Центральної України, перерізати основну артерію на Полтавському напрямку, але ворогу це не вдається, - підкреслив Васильчук.
За його словами, на Півдні Харківщини противник менш активний.
"Нещодавно ворог там намагався вести наступ, отримав по зубах й відкотився назад", - зауважив Васильчук.
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