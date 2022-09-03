Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найгарячіший район - це Північ Харківщини. Ворог постійно намагається відрізати Харків й Харківщину від Центральної України, перерізати основну артерію на Полтавському напрямку, але ворогу це не вдається, - підкреслив Васильчук.

За його словами, на Півдні Харківщини противник менш активний.

"Нещодавно ворог там намагався вести наступ, отримав по зубах й відкотився назад", - зауважив Васильчук.

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