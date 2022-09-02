Уночі окупанти обстріляли Харків: приліт у Холодногірському районі
Війська РФ вночі на 2 вересня обстріляли Холодногірський район Харкова, пошкоджено чотири автівки
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.
"Вночі був приліт до Холодногірського району міста. Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі", - написав він.
Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.
- Зранку 30 серпня окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення.
- В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова. А 31 серпня пообіді російські загарбники обстріляли міське підприємство у Харкові. Внаслідок прильотів сталася пожежа.
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