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Головна війна з Росією Уночі окупанти обстріляли Харків: приліт у Холодногірському районі

Уночі окупанти обстріляли Харків: приліт у Холодногірському районі

2 вересня, 2022 п'ятниця
06:19
війна з Росією Харків обстріл

Війська РФ вночі на 2 вересня обстріляли Холодногірський район Харкова, пошкоджено чотири автівки

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"Вночі був приліт до Холодногірського району міста. Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі", - написав він. 

Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.

  • Зранку 30 серпня окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення. 
  • В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова. А 31 серпня пообіді російські загарбники обстріляли міське підприємство у Харкові. Внаслідок прильотів сталася пожежа.

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Україна
Росія
Харків
Харківщина
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