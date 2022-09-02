Уночі окупанти обстріляли Харків: приліт у Холодногірському районі

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"Вночі був приліт до Холодногірського району міста. Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі", - написав він.

Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.

Зранку 30 серпня окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення.

В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова. А 31 серпня пообіді російські загарбники обстріляли міське підприємство у Харкові. Внаслідок прильотів сталася пожежа.

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