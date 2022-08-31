Росіяни обстріляли центр Харкова, є поранені, - Терехов
В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок обстрілу центру Харкова є поранені.
"Прильот у Київському районі, у центрі міста. Пряме влучення в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - написав Терехов.
- Зранку, 30 серпня, окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення
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