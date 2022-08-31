Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу центру Харкова є поранені.

"Прильот у Київському районі, у центрі міста. Пряме влучення в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - написав Терехов.

Зранку, 30 серпня, окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення

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