Окупанти обстріляли підприємство в Харкові, виникла пожежа
31 серпня пообіді російські загарбники обстріляли міське підприємство у Харкові. Внаслідок прильотів виникла пожежа
Про це пише в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Обстріл Київського району Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа", - інформує Терехов.
Мер повідомляє, що інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.
Тривогу в області оголосили о 13:23.
- Зранку, 30 серпня, окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення.
- В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова.
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