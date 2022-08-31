Про це пише в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл Київського району Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа", - інформує Терехов.

Мер повідомляє, що інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Тривогу в області оголосили о 13:23.

Зранку, 30 серпня, окупанти обстріляли центр Харкова, загинуло декілька людей, близько десяти зазнали поранення.

В ніч з 30 на 31 серпня російський агресор вдарив по Київському району Харкова.

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