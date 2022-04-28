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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог нарощує темпи наступальної операції. Основні його зусилля зосереджені на Ізюмському напрямку, додатково переміщено підрозділи повітряно-десантних військ та до 500 одиниць техніки, - Генштаб

Ворог нарощує темпи наступальної операції. Основні його зусилля зосереджені на Ізюмському напрямку, додатково переміщено підрозділи повітряно-десантних військ та до 500 одиниць техніки, - Генштаб

28 квітня, 2022 четвер
07:30
війна з Росією окупанти

Практично на усіх напрямках окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках

Про це передає Генштаб.

"Розпочалася шістдесят четверта доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.

Шляхом утримання відповідного комплекту військ, ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мети, на Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивний вогневий вплив. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Також окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях українських військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.

За попередню добу, 27 квітня, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одину крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться в повідомленні.

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