Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково. Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв", - заявив президент України Володимир Зеленський.

9 листопада президент Володимир Зеленський застеріг російського агресора від спроб підірвати Каховську ГЕС та попередив, що це означатиме оголошення війни всьому світу.

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