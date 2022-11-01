Ворог обстріляв Харківщину: поранено 3-річного хлопчика
Російські агресори обстріляли з РСЗВ село Петропавлівка у Куп'янському районі на Харківщині, у наслідок чого поранено дитину
Про це у телеграм повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Харківщина. Куп‘янський район. Ворог підступно обстріляв село Петропавлівка з РСЗВ. Через ворожий удар було поранено дитину. 3-річний хлопчик отримав вибухові травми", - зазначив Тимошенко.
Також додав, що дитину доставлено до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.
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