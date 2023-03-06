Ворог обстрілює Авдіївку ракетами Х-59, - керівник ВЦА Барабаш

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог вщент руйнує місто ракетами. За минулу добу шість ракет Х-59 прилетіло в місто. Прилітає ракета й п'ятиповерховий будинок руйнується до фундаменту. Здебільшого противник б'є в адмінбудівлі, школи, дитсадки", - зазначив Барабаш.

За його словами, противник усю ніч гатив по лінії оборони навколо міста.

"Вночі були поодинокі прильоти в стару та центральну частину міста, загиблих немає. Вчора вивезли 11 людей, з них 6 дітей. У місті ще залишилось 38 дітей. Пані Верещук зазначила, що на законодавчому рівні у нас з'явиться механізм щодо примусової евакуації родин з дітьми, які перебувають у фронтових містах", - підкреслив Барабаш.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Україна, ймовірно, проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, проте зарано оцінювати наміри про повний відхід з міста

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні ворог втратив понад 153,7 тис. солдатів, 3423 танки, 2086 безпілотників та 6703 бронемашини





