Ворог обстрілює Авдіївку ракетами Х-59, - керівник ВЦА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог гатить по Авдіївці тактичними авіаційними ракетами
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог вщент руйнує місто ракетами. За минулу добу шість ракет Х-59 прилетіло в місто. Прилітає ракета й п'ятиповерховий будинок руйнується до фундаменту. Здебільшого противник б'є в адмінбудівлі, школи, дитсадки", - зазначив Барабаш.
За його словами, противник усю ніч гатив по лінії оборони навколо міста.
"Вночі були поодинокі прильоти в стару та центральну частину міста, загиблих немає. Вчора вивезли 11 людей, з них 6 дітей. У місті ще залишилось 38 дітей. Пані Верещук зазначила, що на законодавчому рівні у нас з'явиться механізм щодо примусової евакуації родин з дітьми, які перебувають у фронтових містах", - підкреслив Барабаш.
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