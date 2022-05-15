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Ворог підкидає нові резерви, які не повернуться, - військовий експерт Грабський

15 травня, 2022 неділя
17:51
Новини знищена техніка ворога

Військовий експерт, учасник миротворчих місій Сергій Грабський зауважив, що Луганщина зараз є надзвичайно гарячою точкою на карті України. Там точаться основні бої

Таку думку він висловив ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник не полишає спроб продовжити наступ й оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Вони з відчайдушною впертістю приречених продовжують свої атаки, втрачаючи на цьому напрямку все більше військ. Ситуація складна. Ми намагаємось триматися й ми тримаємося. Ворог б'ється об наше місто Сєвєродонецьк та намагається пробитись з боку Попасної, щоб завершити оточення. Виконуючи політичне замовлення. Тому, що з військової точки зору продовжувати наступ у цих напрямках, у такій кількості, після стількох днів безуспішних атак вже не є доцільним і треба переходити до оборони. Натомість противник продовжує намагатися наступати. Ще кілька днів ми будемо спостерігати таку ж саму ситуацію, яка буде напруженою.

Вони підкидають нові резерви, отруєні пропагандою. Коли вже після сотні тих, хто пішов в бій назад повертається 20-30 осіб, то вони вже розуміють, що це проблема серйозна. На жаль, Росія ще має достатньо ресурсів, щоб нові сотні послати на забій під нашу артилерію, під наші кулемети. Нам треба вперто працювати над тим, щоб мотивація була зламана", - наголосив Грабський.

Також військовий експерт провів аналогію подій, які були у 1941 році.

"Коли Сталін наказував командирам атакувати й атакувати, командири атакували доти, поки вони не відповідали, що наступ припиняємо тому, що немає вже особового складу. Я маю таке відчуття, що тут вони хочуть повторити “подвиг” 1941 року. Тому продовжують з впертістю приречених лізти на наші позиції. А наша робота знищувати противника не допускаючи його проривів", - підсумував Грабський.

  • Також армія РФ намагається підступитися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Очільник області нагадав, що нині евакуація неможлива через часті обстріли населених пунктів

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