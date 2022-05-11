Гайдай: на Луганщині закінчується гуманітарка, за пару днів не буде газу, під Білогорівкою окупантів нищать за спроби перетнути річку
Також армія РФ намагається підступитися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Очільник області нагадав, що нині евакуація неможлива через часті обстріли населених пунктів
Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
11 травня на Луганщині окупаційні війська продовжують спроби перейти річку Сіверський Донець, утім їхні намагання закінчуються поразкою.
"Білогорівка – друга Чорнобаївка. ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.
Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують… собою. Наші захисники б'ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7 км ділянки щільно прострілюють здалеку", – повідомляє Сергій Гайдай.
Також армія РФ намагається прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут, аби відрізати Луганщину.
Евакуація населення поки неможлива. Мобільного зв'язку – немає. На складах гуманітарна допомога закінчується, а підвезення нової, через обстріли, відклалося.
Крім того, рашисти викачали газ у Новопскові, на розподільчій станції. За декілька днів регіон залишиться без газу.
- Російські окупанти 10 травня обстріляли будівлю обласної спеціальної школи для дітей з особливими потребами. За добу Луганщина була під обстрілами РФ 15 разів.
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