Ворог планує окупувати Запоріжжя, - боєць Легіону Свободи Денисов

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



"Ситуація на Запоріжжі залишається стабільно напруженою. Ворог не приховує своїх планів наступати на Запоріжжя та окупувати місто. Також ворог планує окупацію всіх громад в напрямку Запоріжжя", - розповів Денисов.



Денисов повідомив, що окупанти звозять до Бердянська боєприпаси для підготовки наступу на Запоріжжя.



"Була інформація про те, що до порту Бердянська ворог постачає боєприпаси. Також вони здійснюють постачання боєприпасів залізницею до Мелітопольського району. Тобто ворог готується наступати на Запоріжжя. Свідченням цього також є те, що на території деяких громад вони будують полігони та тренувальні табори", - додав він.

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