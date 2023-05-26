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Ворог продовжує наступальні дії в районі Бахмута, сталося 22 бойових зіткнення на 5 ділянках фронту, - Генштаб

26 травня, 2023 п'ятниця
07:08
Війна з Росією ЗСУ

Основні зусилля росіян зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.  Ворог продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута Донецької області

Про це у ранковому зведенні 26 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

ЗСУ збили російський Су-25 й уразили пункт управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях

Протягом 25 травня авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи ворога на вогневих позиціях.

Також минулої доби захисникам України вдалося збити ворожий літак Су-25.

Росія атакувала 4 ракетами та завдала 55 авіаударів по Україні минулої доби: пошкоджена дамба на Донеччині

Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. 

Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. 

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БПЛА Shahed - усі ці повітряні цілі були знищено. 

Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Сновськ, Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку війська РФ не припиняють спроб покращити тактичне положення.

Завдали авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. 

Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. 

Тут же, та біля Івано-Дарївки Донецької області завдав авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни продовжують вести наступальні дії в районі Бахмуту. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. 

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. 

Водночас ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку терористичні війська обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині.

 Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині (пошкоджено 7 приватних житлових будинків); Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

  • Раніше повідомлялося, що на Джарилгачі окупанти розмістили близько 300 військових і 15 вкрадених у населення човнів. 

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