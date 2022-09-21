Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з українськими силами оборони.

За 20 вересня противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив понад 120 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Українські бійці відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Зайцеве, Мар’їнка, Новомихайлівка та інших.

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