Ворог продовжує примусову мобілізацію жителів окупованих Донеччини й Луганщини, чоловіків затримують зведені загони, - Генштаб ЗСУ
З метою поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ в ОРДЛО триває примусова мобілізація місцевих жителів
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з українськими силами оборони.
- За 20 вересня противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив понад 120 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Українські бійці відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Зайцеве, Мар’їнка, Новомихайлівка та інших.
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