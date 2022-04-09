Ворог спланував зрив евакуації на Донеччині: жахливий вибух у Краматорську на вокзалі, знищення шляхопроводу у Барвінкове – депутат міськради

Про спланований ворогом зрив евакуації людей з Донеччини розповів Микола Довбня, депутат Дружківської міськради в етері Еспресо TV



Депутат міськради повідомив: "Я ні на секунду не сумніваюсь, що це абсолютно чітко спланована акція. Річ у тому, що за добу до цього у Барвінкове було знищено шляхопровід через, який відбувалася евакуація, що і затримало 4 потяги. Це привело ще до більшого скупчення людей у Краматорську, саме після цього був нанесений жахливий ракетний удар в місце найбільшого скупчення людей. Діти, жінки, літні люди – всі вони, звісно, найбільш всього заважали російським збройним силам вести свою загарбницьку війну".



"Бойові дії ідуть скажені, просто скажені. Канонади наближаються щоденно, щогодинно. Що стосується, скільки часу треба на евакуацію людей з регіону, це можна зробити тільки шляхом відновлення залізниці. Транспортом у нас тягнучка, від Краматорська до Дніпра, фактично все стоїть. Тільки залізниця може з цим впоратися, також і з гуманітарною катастрофою"- зазначив Микола Довбня.



Нагадаємо, станом на 9 квітня міський голова Краматорська розповів на Краматорськ ракета прилетіла з "ДНР", 114 поранених, 51 людина померла

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