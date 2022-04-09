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На Краматорськ ракета прилетіла з ДНР, 114 поранених, 51 людина померла – міський голова Краматорська

9 квітня, 2022 субота
10:54
Новини обстріл вокзалу Краматорська

Станом на ранок 9 травня кількість поранених після вибуху на залізничому вокзалі Краматорська складає 114 осіб та, на жаль, ще одна людина померла, станом на зараз померла 51 людина та 114 поранених, з померлих п'ять дітей, російська ракета Точка-У з касетним боєзарядом прилетіла цілеспрямована з напрямку південно-східного, з ДНР міста Шахтарськ

Станом на ранок 9 квітня про ситуацію у Краматорську розповів Олександр Гончаренко, міський голова Краматорська в етері Еспресо TV

Міський голова Краматорська повідомив: "Поранених, на жаль, кількість збільшилась. Станом на дев'яту годину ранку кількість поранених складає 114 осіб та, на жаль, ще одна людина померла, станом на зараз померла 51 людина та 114 поранених, з померлих  п'ять дітей.

Вчора був особисто на залізничному вокзалі через 10 хвилин, рівно той час, щоб доїхати з приміщення виконкому до вокзалу. Сказати те, що я там побачив, це жах. Описати важко, хлопчик 7 років без голови лежав на пероні.

Станом на зараз ту інформацію, яку зараз отримав від ДСНС та поліції, це російська ракета "Точка-У" з касетним боєзарядом прилетіла цілеспрямована з напрямку південно-східного, з ДНР міста Шахтарськ, розірвалась прямо над пероном в той час, коли на станції було 4 000 людей. Ми чекали на перший потяг об 11.00. Краматорськ до вчорашнього дня був залізничним хабом для евакуації всієї Донеччини та Луганщини. Ми відправляли кожного дня протягом двох останніх тижнів по 8 000 людей на добу. Станцію сьогодні закрито. Ми евакуюємо зараз автобусами людей в сусідні міста, в безпечніші міста, куди Укрзалізниця продовжує надавати потяги. Сім-шість потягів на день. "
 

  • Нагадаємо,8 квітня Пентагон підтвердив, що росіяни запустили "Точку-У" по вокзалу у Краматорську
  • Якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей розказав мер Краматорська про обстріл вокзалу 8 квітня

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жертви
Краматорськ
війна з Росією
Точка-У
залізничний вокзал
поранеі
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