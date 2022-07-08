Про це він розповів етері телеканалу "Еспресо".

"Збройні сили України роблять можливе, щоб звільнене село Дмитрівка Ізюмського району залишилось під контролем України. Цей населений пункт має високе стратегічне значення. Нам дуже важливо втримати висоти біля селища Барвінкове. Тому ЗСУ роблять все можливе, щоб ворог не зміг пройти цю лінію оборони й вийти в бік Словʼянська", - розповів Корсунов.

Боєць ТрО також додав, що окупанти проводять активні наступальні дії на півдні Харківської області.

"Також ворог намагається проводити активні наступальні дії на півдні Харківської області. Окупантам вдалось просунутись далі Сіверська та Лисичанська. Тому в них зʼявилась можливість накопичувати сили для наступальних дій. Однак ЗСУ готові дати гідну відсіч. Нам надходять сучасні зразки озброєння, які відразу застосовуються проти окупантів", - додав він.

6 липня голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив, що ворогу треба ще пройти велику відстань до міста

7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія переміщує свої війська, аби подолати спротив ЗСУ і встановити повний контроль над Луганщиною. На Слов’янському та Харківському напрямках ворог намагається вести штурмові дії