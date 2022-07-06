До міських боїв у Слов'янську ще далеко, - мер Лях
Голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив, що ворогу треба ще пройти велику відстань до міста
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"До міських боїв у Слов‘янську ще далеко. Ворогу ще треба подолати наші укріпрайони. Українські захисники мужньо боронять рубежі. Вони у бліндажах та готові до прильотів, а мирні мешканці, не розуміючи загрози, знаходяться на вулиці. З початку бойових дій у Слов‘янську загинуло 17 мирних мешканців, 67 отримали поранення. Ворог не має успіху на фронті та просувається повільно. На Ізюмському напрямку лінія фронту змінилась на 5 км, але це ненадовго", - підкреслив Лях.
Також голова міської військової адміністрації Слов'янська додав, що всі медичні заклади у Слов‘янську працюють.
"Лікарів не вистачає. Нестачу лікарів компенсуємо добровольчим медичним батальйоном, вони лікують і місцевих. Ворог обстрілює лікарні, осколками потрощило нову амбулаторію", - наголосив Лях.
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