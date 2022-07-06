До міських боїв у Слов'янську ще далеко, - мер Лях

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"До міських боїв у Слов‘янську ще далеко. Ворогу ще треба подолати наші укріпрайони. Українські захисники мужньо боронять рубежі. Вони у бліндажах та готові до прильотів, а мирні мешканці, не розуміючи загрози, знаходяться на вулиці. З початку бойових дій у Слов‘янську загинуло 17 мирних мешканців, 67 отримали поранення. Ворог не має успіху на фронті та просувається повільно. На Ізюмському напрямку лінія фронту змінилась на 5 км, але це ненадовго", - підкреслив Лях.

Також голова міської військової адміністрації Слов'янська додав, що всі медичні заклади у Слов‘янську працюють.

"Лікарів не вистачає. Нестачу лікарів компенсуємо добровольчим медичним батальйоном, вони лікують і місцевих. Ворог обстрілює лікарні, осколками потрощило нову амбулаторію", - наголосив Лях.

Масований обстріл Слов'янська здійснила Росія 3 липня

Військові аналітики вважають метою керівництва РФ у війні є знищення суверенітету України і зміна режиму

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb