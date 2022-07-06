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В ISW назвали подальші цілі Путіна після захоплення Луганщини

6 липня, 2022 середа
06:48
війна з Росією Путін

Військові аналітики вважають метою керівництва РФ у війні є знищення суверенітету України і зміна режиму

Про це йдеться в даних Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої операції в Україні, припустивши, що кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.

"Чітке повторення Патрушевим початкових цілей Путіна майже через п’ять місяців переконливо вказує на те, що кремль не вважає нещодавні досягнення Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей "спецоперації", підтверджуючи поточну оцінку ISW про те, що кремль має значні територіальні устремління за межі Донбасу. Заява Патрушева свідчить про те, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на просуванні поза межами Донецького та Луганського вибухів і що Кремль готується до тривалої війни з наміром захопити значно більші частини України", - йдеться у повідомленні.

Ключові висновки аналітиків інституту

  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

  • Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

  • Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

  • Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.

  • Російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.

  • Влада РФ проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.

  • Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Станом на вечір 5 липня на околиці Луганщини біля Лисичанська точилися важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагався постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Однак, рашисти зазнавали великих втрат.

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Україна
Донецьк
Харків
Володимир Путін
Луганщина
Лисичанськ
Слов'янськ
Бахмут
Військові новини
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