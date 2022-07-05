На останніх кілометрах Луганщини точаться важкі бої, - Гайдай
Ворог залучив багато сил і засобів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Однак, рашисти зазнають великих втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив голова ОВА.
"Останніми днями українські захисники плідно знищують орківські склади боєприпасів в глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою", - додав він.
Гайдай також поінформував, що на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське.
- Увечері 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що агресор продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України – українські підрозділи відбивають атаки та стримують просування ворога.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе