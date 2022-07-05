На останніх кілометрах Луганщини точаться важкі бої, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Однак, рашисти зазнають великих втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив голова ОВА.

"Останніми днями українські захисники плідно знищують орківські склади боєприпасів в глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою", - додав він.

Гайдай також поінформував, що на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське.

Увечері 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що агресор продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України – українські підрозділи відбивають атаки та стримують просування ворога.

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