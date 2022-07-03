Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у фейсбук.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - сказав він у відеозверненні.

Нагадаємо, окупанти штурмували Лисичанськ і перегруповувалися біля Слов'янська.



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