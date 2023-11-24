Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Авдіївський напрямок залишається одним із напруженіших. Ворог почав довгоочікувану третю хвилю механізованих, броньованих штурмів на Авдіївку. Процес атак противника на Авдіївку триває й після його втрат, тиск противника не зменшується. Ворог намагається просуватися в бік Степового через залізницю. Було відео, як 47-ма механізована бригада за допомогою БМП знищила противника. Після цього ворог почав рухатися на північ у бік Кераміка, намагаючись розширити флангову зону за межами залізниці", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, найскладнішою ділянкою є промка між Авдіївкою і Ясинуватою.

"Там противник використав військову хитрість. Він шляхом підкопу й підриву вийшов на поверхню. Російські військові через цей підкоп вилізли на поверхню в межах наших позицій, і закріпилися, що частково вплинуло на ситуацію в бойових діях. Також ворог намагається зайти до коксохіму, але його там вибивають й знищують. Паркан навколо коксохіму усіяно російськими тілами. Авдіївка й надалі залишатиметься гарячою ділянкою фронту", - додав Згурець.

Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.

Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.



















