Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів", - написав він.

Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Також вчора о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Під обстрілом росіян у понеділок, 9 січня, опинився Очаків. Внаслідок ударів пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Станом на 20:49 було відомо про 15 поранених, серед них дворічна дитина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb