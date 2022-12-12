Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Усю ніч напружено було на Нікопольщині. Росіяни тероризували "градами", "ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку", - написав він.

Скерували по громадах щонайменше 30 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів.

У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І станом на 07:15 12 грудня було спокійно.

Військові РФ за ніч на 11 грудня випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини. Було уражено будинки та електромережі.

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