Ворог вночі випустив щонайменше 30 снарядів по Нікопольщині
Вночі на 12 грудня російські окупанти били з "градів", "ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Усю ніч напружено було на Нікопольщині. Росіяни тероризували "градами", "ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку", - написав він.
Скерували по громадах щонайменше 30 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів.
У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І станом на 07:15 12 грудня було спокійно.
- Військові РФ за ніч на 11 грудня випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини. Було уражено будинки та електромережі.
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