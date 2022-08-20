Ворог здійснив ракетний обстріл Харкова

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер повідомив про прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також про нічні обстріли міста повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb