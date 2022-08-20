Ворог здійснив ракетний обстріл Харкова
У ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Мер повідомив про прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова.
За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.
- Також про нічні обстріли міста повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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