"Ворог змінює формат операції": Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
У Бахмуті Донецької області спостерігається тимчасове затишшя, пов'язане з тим, що ворог змінює формат операції. З міста виходять вагнерівці
Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у коментарі одному з українських видань.
"Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності", – сказав він.
"Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але на жаль, це лише тимчасове затишшя", – додав генерал.
За словами Сирського, противник прагне перехопити ініціативу, щоби не допустити контрнаступальних дій ЗСУ та самому перейти у наступ.
- 25 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
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