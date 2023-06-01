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"Ворог змінює формат операції": Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

1 червня, 2023 четвер
12:37
Війна з Росією Бахмут

У Бахмуті Донецької області спостерігається тимчасове затишшя, пов'язане з тим, що ворог змінює формат операції. З міста виходять вагнерівці

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у коментарі одному з українських видань.

"Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності", – сказав він.

"Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але на жаль, це лише тимчасове затишшя", – додав генерал.

За словами Сирського, противник прагне перехопити ініціативу, щоби не допустити контрнаступальних дій ЗСУ та самому перейти у наступ.

  • 25 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
Новини
Україна
Донеччина
Бахмут
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