Ворог знову завдав ударів по Миколаєву: влучили в складське приміщення
У неділю, 24 липня, у місті пролунало щонайменше 5 вибухів
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму ТГ-каналі.
В ніч з суботи на неділю о 3:43 в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Близько 4 ранку в місті пролунало більше 5 потужних вибухів.
Попередньо відомо про влучання у складське приміщення, уточнили в Миколаївській ОВА. Більш детальна інформація стосовно постраждалих та руйнувань уточнюється.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликає мешканців слідувати в укриття під час оголошення тривоги. А також не публікувати фото та відео у соцмережах із зображенням наслідків ударів.
- Додамо, в суботу, 23 липня, окупанти вдарили по Миколаєву шістьма ракетами C-300.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе