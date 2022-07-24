Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму ТГ-каналі.

В ніч з суботи на неділю о 3:43 в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Близько 4 ранку в місті пролунало більше 5 потужних вибухів.

Попередньо відомо про влучання у складське приміщення, уточнили в Миколаївській ОВА. Більш детальна інформація стосовно постраждалих та руйнувань уточнюється.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликає мешканців слідувати в укриття під час оголошення тривоги. А також не публікувати фото та відео у соцмережах із зображенням наслідків ударів.

Додамо, в суботу, 23 липня, окупанти вдарили по Миколаєву шістьма ракетами C-300.

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