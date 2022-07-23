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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти вдарили по Миколаєву шістьма ракетами C-300

23 липня, 2022 субота
09:35
війна з Росією

У суботу, 23 липня, російські окупанти випустили Миколаєву шість ракет C-300 і влучили у територію складу та по околицях міста

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у telegram

За його словами, зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. 

"Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім. 

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Миколаїв
Миколаївщина
ракетний удар
Віталій Кім
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