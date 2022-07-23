Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у telegram.

За його словами, зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300.

"Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім.

У ніч проти 23 липня у Миколаєві було чутно було чутно потужні вибухи.

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