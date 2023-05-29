Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій у районі Мар’їнки, тут гаряче. Відзначаємо ведення противником активної оборони на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Протягом доби ворог 15 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 12 разів ворожі атаки в околицях міста Мар'їнка, ворог завдав авіаудару поблизу міста, водночас обстрілявши й населений пункт Побєда", - проінформував речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Валерій Шершень додав, що на Донеччині противник провів невдалі наступальні операції в околицях Великої Новосілки.

"Окупанти завдали авіаудару поблизу Вугледара, обстріляли населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське. Загалом, на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 375 обстрілів наших позицій. Противник здійснив вісім авіаударів, при чому три з них по Авдіївці, а також три удари дронами-камікадзе. Однак на Авдіївському напрямку російські війська не проводили жодних наступальних операцій. Проте сили окупантів завдали авіаудари по околицях Авдіївки, бомбили Водяне, Первомайське у Донецькій області. Також ворог обстріляв з артилерії й Авдіївку, і Первомайське, і Карлівку", - розказав речник.

Капітан повідомив, що на Запорізькому напрямку противник концентрується на обороні. Однак обстріляв населені пункти Запорізької області: Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби завдали 10 ракетних ударів по районах зосередження ворожих ОВТ (озброєння та ворожа техніка – ред.), також було виконано 788 вогневих завдань", - підсумував Шершень.