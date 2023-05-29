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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили 19 ворожих атак за добу, до Білорусі для бойової підготовки прибувають солдати РФ, - Генштаб

29 травня, 2023 понедiлок
06:56
Війна з Росією ЗСУ

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганщини й Донеччини, лише на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 12 атак. До Білорусі прибувають підрозділи російських військових для проведення заходів бойової підготовки

Про це у ранковому зведенні 29 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. 

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 19 ворожих атак.

За добу Росія завдала 97 авіаударів та здійснила 39 обстрілів з РСЗВ по Україні

Генштаб зазначає, що Російська Федерація, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Уночі 29 травня російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом, протягом минулої доби, 28 травня, противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БПЛА Shahed. 58 "шахедів" знищили українські захисники.

Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ України та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігони Білорусі прибувають визначені підрозділи збройних сил РФ для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російське військо продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби завдало авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могрця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.

Здійснило мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гута-Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Галаганівка, Мурав’ї, Ходине Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем’янівка, Ходине, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби солдати РФ наступальних дій не проводили.

Завдали авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. 

Завдав авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області. 

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак РФ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. 

Водночас ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку російські терористи вели безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдали авіаційного удару біля Вугледару. 

Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. 

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони уразили 6 пунктів управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції й ЗРК "Тор" окупантів

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 по його зенітно-ракетних комплексах.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Також захисникам України протягом минулої доби вдалося знищити ворожий БПЛА розвідувального типу.

  • Раніше повідомлялося, що на території тимчасово окупованого росіянами лівобережжя Херсонщини на місцеве населення посилюють тиск з метою примусової паспортизації за законами Росії.
Росія
російська армія
ЗСУ
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