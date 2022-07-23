Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З посиленням військових можливостей України, ситуація змінюється на полі бою. Росіяни не очікували такий обсяг військової допомоги, яку ми отримуємо від партнерів. Після отримання протикорабельних комплексів американського виробництва "гарпун" та наявність комплексів "нептун" - змінилася система оборони Одеси. Будь-які військово-десантні операції на Одесу - це квиток в один кінець для російської морської армади", - наголосив Згурець.

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