Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року

Про це повідомив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в ефірі всеукраїнського марафону.

Буданов переконує, що і в України є свої плани. "Я нагадаю українське прислів'я — „дурень думкою багатіє". Плани у них є, плани й в нас є. А що буде? Час покаже", - сказав він.

Очільник військової розвідки каже, що Україна розв'яже питання повернення своїх територій воєнним шляхом.

"А Росія намагатиметься продовжувати свої дії, це абсолютно нормально. Вона країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно. Але нічого у них не вийде", - наголосив він.

22 липня Кирило Буданов запевнив, що в Стамбульській угоді про експорт зерна немає неприйнятних для України вимог Росії.

2 липня радник очільника МВС Вадим Денисенко заявив, що головна мета Росії у війні з Україною не Донбас, а Одеса та повний контроль над Чорним морем.

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