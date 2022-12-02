Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі в Чорному морі корабельне угруповання позбавилося ракетоносія, тобто вони знову зайшли в пункти базування. На морі триває помірний шторм, і це може бути одним із елементів (причин, чому росіяни прибрали ракетоносії, - ред.). Також може бути елемент того, що вони намагаються маневрувати, випробовуючи нервову систему українців", - сказала вона.

Речниця ОК "Південь" закликала українців не чекати удару, адже це один з елементів гібридної війни, який найбільше виснажує.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що ймовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоби його чекати", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що під час атак завжди звучить сигнал повітряної тривоги, який попереджає про небезпеку.

Також Гуменюк зазначила, що українцям слід бути готовими до того, що наслідки масованого удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.

Раніше в ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні.

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