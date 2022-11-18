В ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні
Військові навчились визначати, коли Росія завдасть чергового масованого ракетного удару, спостерігаючи за кораблями окупанта
Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
"Корабельне угруповання ворога все ж існує, маневрує. Зараз є сім кораблів, серед яких один ракетоносій підводного базування. Він на собі несе чотири ракети", - коротко описала вона обстановку в Чорному морі.
При цьому речниця ОК "Південь" зазначила, що є ще надводні ракетоносії, кожен із яких несе на собі по вісім "Калібрів".
За її словами, не завжди нарощення сил у морі означає підготовку до масованого удару, однак день атаки все ж можна визначити.
"Ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто вони усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування (перебування в Чорному морі "Калібрів"), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає, що за добу буде масований обстріл, і ми це вже визначили для себе", - пояснила Гуменюк.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
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