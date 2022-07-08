"Ворскла" оголосила про трансфер ексфутболіста "Динамо"
Український півзахисник Денис Олійник підписав контракт з полтавською "Ворсклою"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Денис Олійник обрав собі 7 номер і виступатиме за команду впродовж сезону 2022/2023.
"Кращі завжди повертаються в рідні пенати. Один із найдосвідченіших майстрів нашого часу змінює Фінляндію на Україну. Так-так, все вірно ви зрозуміли – Денис Олійник прийняв пропозицію нового тренерського штабу "Ворскли" підсилити потенціал полтавського клубу", - йдеться у повідомленні.
За свою кар'єру Олійник встиг пограти за київське "Динамо", харківський "Металіст", "Дніпро", чернігівську "Десну", німецький "Дармштадт" і нідерландський "Вітесс". В його активі 12 матчів за збірну України.
Останнім клубом 35-річного півзахисника був фінський "СЙК Сейняйоки". У 84-х зустрічах за цю команду він забив 22 голи.
- У 2021 році колишній гравець збірної України Денис Олійник зізнався, що заради кар'єри футболіста він зробив операцію на серці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе