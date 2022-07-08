"Ворскла" оголосила про трансфер ексфутболіста "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Денис Олійник обрав собі 7 номер і виступатиме за команду впродовж сезону 2022/2023.

"Кращі завжди повертаються в рідні пенати. Один із найдосвідченіших майстрів нашого часу змінює Фінляндію на Україну. Так-так, все вірно ви зрозуміли – Денис Олійник прийняв пропозицію нового тренерського штабу "Ворскли" підсилити потенціал полтавського клубу", - йдеться у повідомленні.

За свою кар'єру Олійник встиг пограти за київське "Динамо", харківський "Металіст", "Дніпро", чернігівську "Десну", німецький "Дармштадт" і нідерландський "Вітесс". В його активі 12 матчів за збірну України.



Останнім клубом 35-річного півзахисника був фінський "СЙК Сейняйоки". У 84-х зустрічах за цю команду він забив 22 голи.

У 2021 році колишній гравець збірної України Денис Олійник зізнався, що заради кар'єри футболіста він зробив операцію на серці.

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