"Ворскла" зіграє на міжнародному турнірі "BGV Winter Cup"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

"BGV Winter Cup" пройде зі 6 по 15 лютого у Туреччині. У турнірі візьмуть участь полтавська "Ворскла", рівненський "Верес", житомирське "Полісся" та естонська "Левадія".

Трансляція матчів запланована на каналі "Футбол 2.0".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb