"Ворскла" зіграє на міжнародному турнірі "BGV Winter Cup"
Спортивний директор полтавської "Ворскли" Олександр Фундерат підтвердив участь команди у міжнародному турнірі "BGV Winter Cup"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
"BGV Winter Cup" пройде зі 6 по 15 лютого у Туреччині. У турнірі візьмуть участь полтавська "Ворскла", рівненський "Верес", житомирське "Полісся" та естонська "Левадія".
Трансляція матчів запланована на каналі "Футбол 2.0".
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