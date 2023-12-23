"Воювати мають усі по черзі". На Майдані вкотре зібралися рідні мобілізованих
У суботу, 23 грудня 2023 року, на столичному Майдані Незалежності проходить мирна акція родичок мобілізованих захисників України. Захід розпочався об 11:00
Як і раніше, матері, дружини, доньки та сестри тих, хто досі не демобілізований, виступають за встановлення термінів служби, розповідає кореспондентка Еспресо Карина Рева.
В руках жінки тримають плакати зі словами:
"Демобілізація = справедливість",
"Демобілізація після 18 місяців служби" (такий плакат не один),
"Воювати мають усі по черзі".
На акції є й діти. Маленька дівчинка тримає плакат: "Мені потрібен тато".
Також присутні запалили фаєри кольорів державного прапора України - сині та жовті.
Як наголошують у фейсбуці організаторки акції, їхні вимоги лишаються незмінними:
⁃ Демобілізація військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації за воєнного стану, через 18 місяців служби.
⁃ Розумність граничних термінів служби.
⁃ Прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації за дії воєнного стану, у найкоротші терміни.
"Другий рік наші рідні захисники зустрічають зимові свята в окопах, а не вдома зі своїми сімʼями. Настав час інших!" - зазначають вони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе