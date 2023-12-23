"Воювати мають усі по черзі". На Майдані вкотре зібралися рідні мобілізованих

Як і раніше, матері, дружини, доньки та сестри тих, хто досі не демобілізований, виступають за встановлення термінів служби, розповідає кореспондентка Еспресо Карина Рева.

В руках жінки тримають плакати зі словами:

"Демобілізація = справедливість",

"Демобілізація після 18 місяців служби" (такий плакат не один),

"Воювати мають усі по черзі".

На акції є й діти. Маленька дівчинка тримає плакат: "Мені потрібен тато".

Також присутні запалили фаєри кольорів державного прапора України - сині та жовті.

Як наголошують у фейсбуці організаторки акції, їхні вимоги лишаються незмінними:

⁃ Демобілізація військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації за воєнного стану, через 18 місяців служби.

⁃ Розумність граничних термінів служби.

⁃ Прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців, що проходять службу за призовом під час мобілізації за дії воєнного стану, у найкоротші терміни.

"Другий рік наші рідні захисники зустрічають зимові свята в окопах, а не вдома зі своїми сімʼями. Настав час інших!" - зазначають вони.