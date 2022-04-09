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Вперше окупанти викрали автобуси для евакуації людей – міський голова Мелітополя

9 квітня, 2022 субота
09:35
Новини Гуманітарні коридори евакуація

Окрім викрадення гуманітарного вантажу, вперше викрадені автобуси для евакуації людей, вісім автобусів зникли у невідомому напрямі

Про ситуацію викрадення автобусів для евакуації жителів Мелітополя розповів Іван Федоров, міський голова Мелітополя в етері Еспресо TV

Голова Мелітополя повідомив: "Сьогодні питання не в тому, що вони викрадають гуманітарний вантаж. Вони перший раз викрали автобуси, на яких їхав гуманітарний вантаж і автобуси, що мали евакуювати жителів з Мелітополя ті, які хочуть поїхати з окупованого міста. Це відбулося досить дивно. Коли ми два дні  намагалися доставити гуманітарний вантаж до Мелітополя, два дні він ночував спочатку у Василівці, потім його зупинили перед стелою міста Мелітополя, залишили там ночувати, хоча до місця розвантаження залишалося 4 км. Але його залишили там ночувати й на пів на дев'яту приїхали військові, які зібрали всіх водіїв в одному автобусі, сказали їм: "Дякуємо вам за вісім автобусів, більше сюди їхати не треба". І залишили один автобус для водіїв, щоб вони поїхали, а вісім автобусів від'їхали у невідомому напрямку. Вчора ОП, міністерство реінтеграції робило все можливе і неможливе, щоб повернути ці автобуси та надати жителям Мелітополя евакуюватися. Нам обіцяють, але цих автобусів до сьогодні немає. Зараз півтори години тому, знову з блок посту наші співробітники, водії автобусів телефонували відповідальній особі за гуманітарний вантаж з боку Мелітополя, він сказав, що про вас не забули й чекайте. Чекаємо вже два дні, але я не знаю де ці автобуси і що відбувається".
 

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евакуація
Мелітополь
окупація
війна з Росією
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