Вперше перед виборами в Ізраїлі звучить українська тема, - Зісельс

Про це в ефірі Еспресо розповів співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України та дисидент Йосиф Зісельс.

"Вперше перед виборами ізраїльськими звучить українська тема. Ніколи такого не було. Голоси російськомовної спільноти - 90% на боці України. За ці голоси вже йде боротьба. Експрем'єр Нетаньягу сказав: "Якщо я прийду до влади, розгляну питання надання Україні військової допомоги", - зазначив він.

На думку Зісельса, в разі обрання Нетаньягу розгляне це питання, але зброї не дасть.

"Бо саме він домовлявся з Путіним про справи в Сирії. Він хотів би це зберегти, бо це його досягнення, що вони можуть бомбардувати ешелони зброї, які йдуть на застосування проти Ізраїлю. Ми повинні розуміти інтереси всіх, з ким ми хочемо мати нормальні стосунки. Інакше це буде дуже непрофесійно", - підсумував дисидент.