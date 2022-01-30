Вперше в історії України одночасно працюють усі 15 енергоблоків АЕС

Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі, розповідає Еспресо.TV з посилання на державну компанію Енергоатом.



Це означає, що "вперше за всю історію атомної енергетики України ДП НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!", наголошують атомники.



Нагадаємо, що з грудня 2021 року, з міркувань національної енергонезалежності та стабільного проходження осінньо-зимового періоду, компанія працювала 14 енергоблоками з 15.

Як вже повідомлялося, американці допоможуть спорудити на українських АЕС нових 14 енергоблоків.



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