Вперше в історії України одночасно працюють усі 15 енергоблоків АЕС
Сьогодні, 30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності
Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі, розповідає Еспресо.TV з посилання на державну компанію Енергоатом.
Це означає, що "вперше за всю історію атомної енергетики України ДП НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!", наголошують атомники.
Нагадаємо, що з грудня 2021 року, з міркувань національної енергонезалежності та стабільного проходження осінньо-зимового періоду, компанія працювала 14 енергоблоками з 15.
- Як вже повідомлялося, американці допоможуть спорудити на українських АЕС нових 14 енергоблоків.
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