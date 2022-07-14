В Україні визначили першу компанію, яка зможе постачати біометан до газорозподільних мереж. Нею стане агрохолдинг "Галс Агро", чий газ почнуть закачувати до газової мережі на Чернігівщині. Про це повідомляє Біоенергетична асоціація України.

Регіональна газова компанія та агрохолдинг "Галс Агро" уже уклали договір щодо приєднання біометанового заводу ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" у Чернігівській області до газорозподільних мереж. Перше в Україні фізичне приєднання потужностей заводу до газорозподільних мереж та виробництво біометану попередньо відбудеться на початку 2023 року.

Проєктна потужність обладнання очистки біогазу до біометану становить близько трьох млн кубометрів газу на рік. Це обсяг споживання приблизно 1500 приватних домогосподарств.

Агрохолдинг "Гасл Агро" обробляє близько 40 тис. га землі у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Полтавській областях. Компанія вирощує зернові та енергетичні культури, виробляє цукор, м’ясо та молоко, а також займається птахівництвом та садівництвом. Відповідно має достатньо власної сировини для виробництва біометану.