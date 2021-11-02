Україна готова з наступного року почати транспортування біометану

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).



У пресслужбі зауважили, що законопроєкт №5464 "Про альтернативні види палива", ухвалений Верховною Радою, дає старт для переорієнтації країни на використання екологічних видів палива, що є важливим кроком на шляху України до декарбонізації.



За словами заступника генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павла Станчака, важливим для України є те, що біометан можна транспортувати українською газотранспортною системою та потенційно експортувати до країн Європейського Союзу, де він користується значним попитом.



"Перспективи розвитку виробництва і транспортування біометану наразі більш доступні в короткотерміновій перспективі, на відміну від водню. Можу сказати, що наступного року ми вже могли б взяти біометан до мереж, за умови виконання усіх необхідних технічних та нормативних вимог. Завдяки розгалуженості української ГТС виробники цього виду палива зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України. У нас вже навіть є попередня заявка на приєднання до мережі від одного із виробників біометану. Ми дуже зацікавлені, щоб їх ставало якомога більше", - цитує пресслужба слова Станчака.



У пресслужбі пояснили, що біометан може суттєво сприяти декарбонізації економіки, роблячи відновлювані гази доступними для транспорту, промисловості та енергетики.

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