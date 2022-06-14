Впродовж 14 червня ЗСУ на сході знищили понад 70 окупантів і близько 20 одиниць техніки
На сході України захисники знищили 73 російських військових та майже два десятки одиниць військової техніки
Про це повідомляє у Фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні російські війська здійснили одну атаку.
За даними ОТУ, втрати ворога становлять 73 особи, а також 2 танки, 3 БМП, 3 БТР, 5 артилерійських систем, 1 міномет та 5 АТТ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе