Впродовж 14 червня ЗСУ на сході знищили понад 70 окупантів і близько 20 одиниць техніки

Про це повідомляє у Фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні російські війська здійснили одну атаку.

За даними ОТУ, втрати ворога становлять 73 особи, а також 2 танки, 3 БМП, 3 БТР, 5 артилерійських систем, 1 міномет та 5 АТТ.

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