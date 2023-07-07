Про це повідомляє Укравтопром у telegram.

У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%, до того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%.

Далі йдуть:

Дизельні – 35%;

Електромобілі – 14%;

Авто з ГБО – 5%;

Гібриди – 3%.

Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1461 од.;

RENAULT Megane - 1238 од.;

SKODA Octavia - 880 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 716 од.;

NISSAN Leaf - 514 од.;

FORD Focus - 407 од.;

NISSAN Qashqai - 384 од.;

VOLKSWAGEN Touran - 380 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 304 од;

AUDI A4 - 292 од.;

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.