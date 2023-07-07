Впродовж червня українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
Впродовж червня 2023 року український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону
Про це повідомляє Укравтопром у telegram.
У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%, до того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%.
Далі йдуть:
- Дизельні – 35%;
- Електромобілі – 14%;
- Авто з ГБО – 5%;
- Гібриди – 3%.
Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1461 од.;
- RENAULT Megane - 1238 од.;
- SKODA Octavia - 880 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 716 од.;
- NISSAN Leaf - 514 од.;
- FORD Focus - 407 од.;
- NISSAN Qashqai - 384 од.;
- VOLKSWAGEN Touran - 380 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 304 од;
- AUDI A4 - 292 од.;
Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
- 6 липня повідомлялося, що у п'яти областях України відкрили перші автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Один учень вже отримав водійське посвідчення.
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