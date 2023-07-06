В Україні відкрили перші автошколи для людей з інвалідністю
У п'яти областях України відкрили перші автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Один учень вже отримав водійське посвідчення
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю відкрили на базі закладів освіти системи Міністерства внутрішніх справ у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Учні можуть отримати водійське посвідчення категорії В.
У таких автошколах є можливість навчатися у змішаних інклюзивних групах або індивідуально за зручним графіком. Теоретичні заняття за бажання можна відвідувати онлайн. Автошколи мають доступну інфраструктуру та сертифіковані авто з ручним керуванням. Наразі теоретичні та практичні курси проходять 22 учні, один вже отримав посвідчення водія.
Автошколи для людей з інвалідністю стали флагманським проєктом МВС, який реалізується у межах за ініціативи дружини президента Олени Зеленської "Без бар’єрів". Його метою є створення комфортної та ефективної системи адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.
"Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проєкт зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю – молодих, активних, сповнених планів. Але вони обов’язково втілять усе задумане й реалізуються в Україні повноцінно, впевнено керуючи не лише автівкою, а й своїм майбутнім", – зазначила Олена Зеленська.
- 5 січня в Україні оновили алгоритм навчання в автошколі та складання іспитів для отримання водійського посвідчення.
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