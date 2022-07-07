Впродовж дня росіяни обстріляли громади Сумщини з "градів", мінометів та безпілотників

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників", - сказав він.

За його словами, по Юнаківській громаді росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї. По Шалигинській громаді вдарили чотирма ракетами. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

"В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку", - повідомив очільник області.

Російський агресор за добу, 5 липня, обстріляв 5 прикордонних громад Сумської області.

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