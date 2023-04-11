Впродовж доби Росія на Сумщині здійснила 9 обстрілів прикордонних громад
Впродовж 10 квітня російські агресори здійснили 9 обстрілів 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 118 прильотів
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Facebook.
В адміністрації зазначають, що Хотінську громаду з території РФ обстріляли з міномету, було 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач.
По Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.
На територію Білопільської громади ворог скинув 34 міни і здійснив 58 пострілів з АГС.
У Шалигинській громаді було 9 "прильотів" з мінометів.
На територію Миропільської громади росіяни скинули 1 міну.
- Нагадаємо, 10 квітня, росіяни на Херсонщині скинули з дрона розривну гранату на човен з цивільними – тяжких поранень зазнали 20-річний хлопець та 20-річна дівчина.
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